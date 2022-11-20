- 20 Kas 2022 - 22:02

Şok Market Dev İndirim Kataloğunu Yayınladı! Zeytinyağı 139 TL’ye, Bebek Bezi 98 TL’ye, Akıllı Saat 559 Liraya Kadar Düştü! Neler Oluyor?

Her hafta birbirinden farklı ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıkladı. Hem elektronik hem de gıda ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, son zamanlarda fiyatı artmış olan temel gıda ve hijyen ürünlerini indirim kapsamına aldı. İşte Şok market ile ilgili merak edilen güncel fiyatlar ve detaylar...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıkladı. Hem elektronik hem de gıda ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, son zamanlarda fiyatı artmış olan temel gıda ve hijyen ürünlerini indirim kapsamına aldı. Öte yandan Şok marketleri, indirimlerin son gününü de duyurdu. Peki, Şok marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Şok marketleri 16-22 Kasım indirim kataloğu? Şok marketleri zeytinyağı, bebek bez, hijyenik ped ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

20 Kas 2022 - 22:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Fatih Terim İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fatih Terim’in Eşi Fulya Terim Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Fatih Terim İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Yumurta Hangi Markette En Ucuz Satılıyor? 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatları Düştü! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon, CarrefourSA Fiyatları… mask
Yumurta Hangi Markette En Ucuz Satılıyor? 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatları Düştü! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon, CarrefourSA Fiyatları…
Hande Erçel’in Hasreti Bitmek Nedir Bilmiyor! Kerem Bürsin’le Tüm Bağlarını Kopartmıştı, “Çok Özledim” Diye Bas Bas Bağırdı! “Sonunda Be!” mask
Hande Erçel’in Hasreti Bitmek Nedir Bilmiyor! Kerem Bürsin’le Tüm Bağlarını Kopartmıştı, “Çok Özledim” Diye Bas Bas Bağırdı! “Sonunda Be!”
Masterchef Barış’ın Ellerinden Bizzat Acun Ilıcalı Tuttu! Survivor 2023’te Bir Koltuk Ayrıldı; Yakışıklılığıyla Genç Kızların Yüreklerini Yakmıştı, Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masterchef Barış’ın Ellerinden Bizzat Acun Ilıcalı Tuttu! Survivor 2023’te Bir Koltuk Ayrıldı; Yakışıklılığıyla Genç Kızların Yüreklerini Yakmıştı, Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Tuzak Dizisinden Kahreden Acı Haber Geldi! Acun Ilıcalı Neye Elini Atsa O Kuruyor… Tarihler Belli Oldu; Tüm Hikaye Son Buluyor! mask
Tuzak Dizisinden Kahreden Acı Haber Geldi! Acun Ilıcalı Neye Elini Atsa O Kuruyor… Tarihler Belli Oldu; Tüm Hikaye Son Buluyor!
Doğuştan En Beleşçi ve Otlakçı Burçlar Belli Oldu! Boş Mezar Bulsa Girer! İşte Hep Yancı Olan O Burçlar… mask
Doğuştan En Beleşçi ve Otlakçı Burçlar Belli Oldu! Boş Mezar Bulsa Girer! İşte Hep Yancı Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL