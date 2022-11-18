- 18 Kas 2022 - 16:10

Şok Market Tüm Rafların Etiketini Değiştirdi! Zeytinyağı 139 TL’ye, Bebek Bezi 98 TL’ye, Akıllı Saat 559 Liraya Kadar Düştü! Neler Oluyor?

Her hafta birbirinden farklı ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıkladı. Hem elektronik hem de gıda ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, son zamanlarda fiyatı artmış olan temel gıda ve hijyen ürünlerini indirim kapsamına aldı. İşte Şok market ile ilgili merak edilen güncel fiyatlar ve detaylar...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıkladı. Hem elektronik hem de gıda ürünlerinde indirime giden Şok marketleri, son zamanlarda fiyatı artmış olan temel gıda ve hijyen ürünlerini indirim kapsamına aldı. Öte yandan Şok marketleri, indirimlerin son gününü de duyurdu. Peki, Şok marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Şok marketleri 16-22 Kasım indirim kataloğu? Şok marketleri zeytinyağı, bebek bez, hijyenik ped ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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18 Kas 2022 - 16:10 - Gündem

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