TOGG’un Ne Kadar Yaktığını Duyunca Şok Olacaksınız! “Neredeyse Yok Parasına!” İstanbul ve Ankara Arası Yaktığına İnanamayacaksınız! Tam Tamına…
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG, dikkatleri üzerine çekiyor. Hem şık hem de spor tasarımıyla birçok araç alıcısının ilk sıraya yazdığı araçlardan biri olan TOGG’un ne kadar yaktığı ise büyük bir merak konusu olmuştu! Şimdiyse şehir içinde ve İstanbul – Ankara arasında yaktığı ortaya çıkınca görenler, “Neredeyse yok parasına” demeden yapmadı! Peki, TOGG ne kadar yakıyor?
29 Ekim gibi özel bir günde seri üretim bandından çıkan TOGG, etkinlik düzenleyerek meraklısının gözlerini üzerine çekmişti. Türkiye’nin 7 bölgesinde 20’den fazla açılması planlanan deneyim mağazasıyla ziyaretçileri ağırlayacak olan TOGG için ilk deneyim mağazası ise İstanbul’daki Zorlu Center’da açılmıştı. Aracın hiç bilinmeyen özellikleri tam da bu noktada açıklanmış ve kafalarda “TOGG ne kadar yakıyor?” soruları oluşmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.