- 18 Kas 2022 - 16:10

TOGG’un Ne Kadar Yaktığını Duyunca Şok Olacaksınız! “Neredeyse Yok Parasına!” İstanbul ve Ankara Arası Yaktığına İnanamayacaksınız! Tam Tamına…

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG, dikkatleri üzerine çekiyor. Hem şık hem de spor tasarımıyla birçok araç alıcısının ilk sıraya yazdığı araçlardan biri olan TOGG’un ne kadar yaktığı ise büyük bir merak konusu olmuştu! Şimdiyse şehir içinde ve İstanbul – Ankara arasında yaktığı ortaya çıkınca görenler, “Neredeyse yok parasına” demeden yapmadı! Peki, TOGG ne kadar yakıyor?

29 Ekim gibi özel bir günde seri üretim bandından çıkan TOGG, etkinlik düzenleyerek meraklısının gözlerini üzerine çekmişti. Türkiye’nin 7 bölgesinde 20’den fazla açılması planlanan deneyim mağazasıyla ziyaretçileri ağırlayacak olan TOGG için ilk deneyim mağazası ise İstanbul’daki Zorlu Center’da açılmıştı. Aracın hiç bilinmeyen özellikleri tam da bu noktada açıklanmış ve  kafalarda “TOGG ne kadar yakıyor?” soruları oluşmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Kas 2022 - 16:10 Ankara- Yaşam

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