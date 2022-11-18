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18 Kas 2022 - 16:10

TOGG’un Ne Kadar Yaktığını Duyunca Şok Olacaksınız! “Neredeyse Yok Parasına!” İstanbul ve Ankara Arası Yaktığına İnanamayacaksınız! Tam Tamına…

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili olan TOGG, dikkatleri üzerine çekiyor. Hem şık hem de spor tasarımıyla birçok araç alıcısının ilk sıraya yazdığı araçlardan biri olan TOGG’un ne kadar yaktığı ise büyük bir merak konusu olmuştu! Şimdiyse şehir içinde ve İstanbul – Ankara arasında yaktığı ortaya çıkınca görenler, “Neredeyse yok parasına” demeden yapmadı! Peki, TOGG ne kadar yakıyor?