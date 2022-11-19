- 19 Kas 2022 - 09:45 G: 19 Kas 2022 - 10:14

Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek, Deterjan Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL...

Uygun alışverişin yeni adresi haline gelmiş olan ve vatandaşların şimdilerde ilk tercihi olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir indirim ayı daha başladı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimleri...

Uygun alışverişin yeni adresi haline gelmiş olan ve vatandaşların şimdilerde ilk tercihi olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir indirim ayı daha başladı. Kasım ayının ikinci yarısına indirimleri ile giren Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, peynirden sucuğa; ayçiçek yağlarından zeytine pek çok üründe indirime gitti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu ayki indirimleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 16-30 Kasım aktüel ürün kataloğu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri et, sucuk, ayçiçek yağı, çay ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Kas 2022 - 09:45 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti...
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! mask
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti!
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!” mask
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!”
Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer… mask
Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer…
Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı... mask
Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı...
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Belli Oldu! Hiç Yanılmadılar...! İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç… mask
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Belli Oldu! Hiç Yanılmadılar...! İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç…
Araç Alacaklara Müjdeli Haber! ÖTV Matrah Sonrası Fiyat Listesi Belli Oldu! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur! mask
Araç Alacaklara Müjdeli Haber! ÖTV Matrah Sonrası Fiyat Listesi Belli Oldu! 50 Bin TL İndirimle, Sadece 349 Bin TL! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Çok Vurur!
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak? mask
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Maddi Yardım Nasıl Alınır? Maaş Gibi İki Ayda Bir 1000 Lira Ödeme Yapılacak! TC Kimliğinde 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat! mask
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Maddi Yardım Nasıl Alınır? Maaş Gibi İki Ayda Bir 1000 Lira Ödeme Yapılacak! TC Kimliğinde 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Doğuştan En Beleşçi ve Otlakçı Burçlar Belli Oldu! Boş Mezar Bulsa Girer! İşte Hep Yancı Olan O Burçlar… mask
Doğuştan En Beleşçi ve Otlakçı Burçlar Belli Oldu! Boş Mezar Bulsa Girer! İşte Hep Yancı Olan O Burçlar…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe’nin Hayalleri Hayal Oldu! “Midemiz Ağzımızda İzledik!” Kendisinden Kaç Yaş Küçük Kadınla Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe’nin Hayalleri Hayal Oldu! “Midemiz Ağzımızda İzledik!” Kendisinden Kaç Yaş Küçük Kadınla Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Herkesle En İyi Anlaşan Burçlar Hangileridir? Sıcakkanlı ve Güler Yüzlülerdir! İşte Herkesle Konuşan Objektif Olan O Burçlar… mask
Herkesle En İyi Anlaşan Burçlar Hangileridir? Sıcakkanlı ve Güler Yüzlülerdir! İşte Herkesle Konuşan Objektif Olan O Burçlar…
Masterchef Büşra 83 Milyona Rezil Rüsva Oldu! Şefler Yerin Dibine Soktu, Gözünün Yaşına Bakmadılar… İçlerin Yağları Eridi; “Sonunda!” mask
Masterchef Büşra 83 Milyona Rezil Rüsva Oldu! Şefler Yerin Dibine Soktu, Gözünün Yaşına Bakmadılar… İçlerin Yağları Eridi; “Sonunda!”
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Yalı Çapkını Dizisinin Dayakçı Babası Kazım’ın Akıbeti Belli Oldu! Asıl Suna ve Seyran’ın Hikayesi Şimdi Başlıyor! Neler Olacak Neler… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Dayakçı Babası Kazım’ın Akıbeti Belli Oldu! Asıl Suna ve Seyran’ın Hikayesi Şimdi Başlıyor! Neler Olacak Neler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL