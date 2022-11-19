Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL...
Uygun alışverişin yeni adresi haline gelmiş olan ve vatandaşların şimdilerde ilk tercihi olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir indirim ayı daha başladı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimleri...
Uygun alışverişin yeni adresi haline gelmiş olan ve vatandaşların şimdilerde ilk tercihi olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir indirim ayı daha başladı. Kasım ayının ikinci yarısına indirimleri ile giren Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, peynirden sucuğa; ayçiçek yağlarından zeytine pek çok üründe indirime gitti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu ayki indirimleri neler?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 16-30 Kasım aktüel ürün kataloğu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri et, sucuk, ayçiçek yağı, çay ne kadar? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 09:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.