- 18 Kas 2022 - 16:10

Tarım Kredi Market’ten Başka Yere Giden Hapı Yutar! Ayçiçek Yağının En Ucuzu Burada; 34 Liraya Kadar Düştü! Sınırlı Sayıda…

Uygun alışverişin yeni adresi haline gelmiş olan ve vatandaşların şimdilerde ilk tercihi olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir indirim ayı daha başladı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimleri...

Uygun alışverişin yeni adresi haline gelmiş olan ve vatandaşların şimdilerde ilk tercihi olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bir indirim ayı daha başladı. Kasım ayının ikinci yarısına indirimleri ile giren Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, peynirden sucuğa; ayçiçek yağlarından zeytine pek çok üründe indirime gitti. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu ayki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 16-30 Kasım aktüel ürün kataloğu? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri et, sucuk, ayçiçek yağı, çay ne kadar? İşte, detaylar…

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18 Kas 2022 - 16:10 - Gündem

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