Kurtlar Vadisi Dizisinin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi! Kurtlar Vadisi Yeni Sezon Oyuncuları Kim...
Yeniden ekranlara döneceği müjdesi ile seyircisini heyecanlandırmayı başaran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkması beklenen Kurtlar Vadisi dizisi için hazırlıkların başladığına ilişkin açıklama dizinin geçmişteki başrolü Necati Şaşmaz’dan gelmişti. İşte gündeme gelen son Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili detaylar...
Yeniden ekranlara döneceği müjdesi ile seyircisini heyecanlandırmayı başaran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkması beklenen Kurtlar Vadisi dizisi için hazırlıkların başladığına ilişkin açıklama dizinin geçmişteki başrolü Necati Şaşmaz’dan gelmişti. Bu kez ise, Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu! Peki, Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonunda kimler rol alacak? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 21:56 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Nurettin Sümen - Kardeşim biz bu diziyle büyüdük herkeste netfilix bulu tv gibi kanallar yok normal kanalların birinde oynasın yoksa hiç başlamasın
Ümüd Aslan - 20 il əvvəlki çəkilən ilə eyni cür olsa əla olacaq
Gürkan Bereket - Show TV ,kanal 7 veya TRT 1 de oynasın söz Facebook da takip
Meco - Bence tekrar başlamasın efsane olarak kalmalı.. Aynı tepkiyi almazsa hayal kırıklığı olur ve insanların beklentisi boşa gider.. Zirve de bırakılmalı...
Ümüd Aslan - Sənin fikirin doğru deyil.
İzleyici 67 - Trt 1 en uygun olursa sevinip izleriz . Vadinin geri dönüşünü hasretle bekliyoruz zahten . Baş karakter polat alemdarı sonra ve nemati baş abdülhey güllü cahit bütün hepsini bekliyoruz inşäĺah iyi olur
Enes Yalçın - Pusuda öldüler vadi devam ederse sorun olmaz
Farman - Onlar öldü nasıl geri dönecek
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.