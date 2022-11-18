Kurtlar Vadisi Dizisinin Yeni Kanalı Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Herkes Başka Bekliyordu Ama Yapımcı Çoktan Kararını Verdi…

Yeniden ekranlara döneceği müjdesi ile seyircisini heyecanlandırmayı başaran Kurtlar Vadisi dizisi hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkması beklenen Kurtlar Vadisi dizisi için hazırlıkların başladığına ilişkin açıklama dizinin geçmişteki başrolü Necati Şaşmaz’dan gelmişti. Bu kez ise, Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu! Peki, Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kurtlar Vadisi dizisinin yeni versiyonunda kimler rol alacak? İşte, detaylar…

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