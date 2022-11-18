Hadise’nin Minicik Cropu Ortalığı Salladı! “Fizik Hatun!” Boşandıktan Sonra İki Dirhem Bir Çekirdek Oldu… İncecik Görüntüsüyle Başları Döndürdü!
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, minicik bir crop giyerek hayranlarından tam not almayı başardı. “Fizik hatun” yorumlarını alan Hadise, resmen boşandıktan sonra iki dirhem bir çekirdek kaldı! İncecik görüntüsüyle başları döndüren Hadise, gündemi salladı geçti. İşte Hadise’nin o paylaşımı…
Ocak ayında dünya evine girmek adına bir adım alan Hadise, Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi almıştı. Başarılı şarkıcı Hadise, Nisan ayında sessiz sedasız Çırağan Sarayı’nda dünya evine girmişti. Nisan ayında evlenen, Eylül ayında boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aralarında tüm bağı kopartmıştı. Boşandıktan sonra bekar günlerine dönen Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım, yürekleri yerinden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.