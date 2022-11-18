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18 Kas 2022 - 20:06

Hadise’nin Minicik Cropu Ortalığı Salladı! “Fizik Hatun!” Boşandıktan Sonra İki Dirhem Bir Çekirdek Oldu… İncecik Görüntüsüyle Başları Döndürdü!

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, minicik bir crop giyerek hayranlarından tam not almayı başardı. “Fizik hatun” yorumlarını alan Hadise, resmen boşandıktan sonra iki dirhem bir çekirdek kaldı! İncecik görüntüsüyle başları döndüren Hadise, gündemi salladı geçti. İşte Hadise’nin o paylaşımı…