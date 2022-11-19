77 Yaşındaki Ferdi Tayfur’un Son Haline Bakın: Yıllar Acımamış! “Ne Oldu Sana Kral!” Yıllara Yenik Düştü… Yorumlar Gırla!
Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, bir yaşına daha bastı. Pek çok seveninin fotoğraflar ile kutladığı doğum günü sayesinde gözlerden uzak bir yaşantı süren Ferdi Tayfur’un son hali ortaya çıktı. İşte Ferdi Tayfur ve son halleri ile ilgili detaylar...
Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, bir yaşına daha bastı. Pek çok seveninin fotoğraflar ile kutladığı doğum günü sayesinde gözlerden uzak bir yaşantı süren Ferdi Tayfur’un son hali ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmemesiyle dikkat çeken Ferdi Tayfur’un geçirdiği değişim ise, herkesi şoktan şoka sürükledi. Peki, Ferdi Tayfur şimdi ne yapıyor? Ferdi Tayfur’un son hali nasıl? Ferdi Tayfur, müziği bıraktı mı? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.