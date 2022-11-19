- 19 Kas 2022 - 09:03 G: 19 Kas 2022 - 09:04

77 Yaşındaki Ferdi Tayfur’un Son Haline Bakın: Yıllar Acımamış! “Ne Oldu Sana Kral!” Yıllara Yenik Düştü… Yorumlar Gırla!

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, bir yaşına daha bastı. Pek çok seveninin fotoğraflar ile kutladığı doğum günü sayesinde gözlerden uzak bir yaşantı süren Ferdi Tayfur’un son hali ortaya çıktı. İşte Ferdi Tayfur ve son halleri ile ilgili detaylar...

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, bir yaşına daha bastı. Pek çok seveninin fotoğraflar ile kutladığı doğum günü sayesinde gözlerden uzak bir yaşantı süren Ferdi Tayfur’un son hali ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmemesiyle dikkat çeken Ferdi Tayfur’un geçirdiği değişim ise, herkesi şoktan şoka sürükledi. Peki, Ferdi Tayfur şimdi ne yapıyor? Ferdi Tayfur’un son hali nasıl? Ferdi Tayfur, müziği bıraktı mı? İşte, detaylar…

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19 Kas 2022 - 09:03 - Magazin

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