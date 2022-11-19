Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer…
Şimdilerde özel yaşamındaki değişimler ile her an gündemde olan Hadise, kendisine yeni bir ev aldı. Evinin fiyatı ile dudakları uçuklatan Hadise’nin boşandıktan sonra servet kazanmaya başladığı ortaya çıktı. Öte yandan Hadise’nin evinin parasını kimin ödediğine ilişkin ortaya atılan iddialar ise, ünlüler dünyasını bir kez daha karıştırdı. İşte Hadise ve yalısı ile ilgili detaylar...
Şimdilerde özel yaşamındaki değişimler ile her an gündemde olan Hadise, kendisine yeni bir ev aldı. Evinin fiyatı ile dudakları uçuklatan Hadise’nin boşandıktan sonra servet kazanmaya başladığı ortaya çıktı. Öte yandan Hadise’nin evinin parasını kimin ödediğine ilişkin ortaya atılan iddialar ise, ünlüler dünyasını bir kez daha karıştırdı. Peki, Hadise’nin evi kaç TL? Hadise’nin aylık kazancı ne, sahnesi ne kadar? Hadise’nin evini kim satın aldı? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 09:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.