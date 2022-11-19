Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer…

Şimdilerde özel yaşamındaki değişimler ile her an gündemde olan Hadise, kendisine yeni bir ev aldı. Evinin fiyatı ile dudakları uçuklatan Hadise’nin boşandıktan sonra servet kazanmaya başladığı ortaya çıktı. Öte yandan Hadise’nin evinin parasını kimin ödediğine ilişkin ortaya atılan iddialar ise, ünlüler dünyasını bir kez daha karıştırdı. Peki, Hadise’nin evi kaç TL? Hadise’nin aylık kazancı ne, sahnesi ne kadar? Hadise’nin evini kim satın aldı? İşte, detaylar…

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