- 19 Kas 2022 - 00:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Maddi Yardım Nasıl Alınır? Maaş Gibi İki Ayda Bir 1000 Lira Ödeme Yapılacak! TC Kimliğinde 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat!

Son zamanlarda her kesimden ihtiyaç sahibi olan vatandaşa yardım elini uzatmasıyla dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enflasyonun küresel bir sorun haline gelmesinin ardından hem yardımlarını hem de halihazırda devam eden yardım tutarlarında artışa gitti. İşte ev hanımları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son zamanlarda her kesimden ihtiyaç sahibi olan vatandaşa yardım elini uzatmasıyla dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enflasyonun küresel bir sorun haline gelmesinin ardından hem yardımlarını hem de halihazırda devam eden yardım tutarlarında artışa gitti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu artışının ardından sosyal destek ödemelerini daha çok merak etmeye başlamış olan vatandaşlar için bu ay başvuruları devam eden sosyal destek ödemelerini derledik! Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan maddi yardım nasıl alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteklerinden nasıl yararlanılır, şartlar neler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Kas 2022 - 00:43 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! mask
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti!
BM'den Türkiye'ye Anlaşma Teşekkürü... mask
BM'den Türkiye'ye Anlaşma Teşekkürü...
Doğal Gaz Tüketim Destek Ödemeleri Başladı! Destek Miktarı 900-2.500 TL Arası! Peki Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir?! İşte Detaylar... mask
Doğal Gaz Tüketim Destek Ödemeleri Başladı! Destek Miktarı 900-2.500 TL Arası! Peki Nasıl Başvurulur? Şartları Nedir?! İşte Detaylar...
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!” mask
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!”
Tarım Kredi Market Hafta Sonu İndirim Listesini Yayınladı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL... mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu İndirim Listesini Yayınladı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL...
Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer… mask
Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer…
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak? mask
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
Aile Bakanlığı’ndan 900 Lira Değerinde Ödeme! PTT Hesabın Olana Anında Nakitler Yatıyor; TC Kimliği Olana ve Faturasını Yanında Getirene… mask
Aile Bakanlığı’ndan 900 Lira Değerinde Ödeme! PTT Hesabın Olana Anında Nakitler Yatıyor; TC Kimliği Olana ve Faturasını Yanında Getirene…
TMO Market'te Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Gören Litre Litre Alıyor! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı! mask
TMO Market'te Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Gören Litre Litre Alıyor! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fahriye Evcen İkinci Çocuğu Gizleye Gizleye Bir Hal Oldu! Bikini Üstüyle Fiziğini Kanıtladı; “Burak Özçivit Şansı Bu!” Bakanlar Eridi, Bitti… mask
Fahriye Evcen İkinci Çocuğu Gizleye Gizleye Bir Hal Oldu! Bikini Üstüyle Fiziğini Kanıtladı; “Burak Özçivit Şansı Bu!” Bakanlar Eridi, Bitti…
Öldü Haberleriyle Gündem Olan Çaycı Hüseyin, Kuruluş Osman’a Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Öldü Haberleriyle Gündem Olan Çaycı Hüseyin, Kuruluş Osman’a Katıldı! Alpaslan Özmol Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Acun Ilıcalı Yeniden Çocuk Sahibi Oluyor! Melisa, Banu ve Leyla Hayatlarının Şokunu Yaşıyor… “İkinci Şeyma Subaşı Vakası!” Neler Oldu Neler… mask
Acun Ilıcalı Yeniden Çocuk Sahibi Oluyor! Melisa, Banu ve Leyla Hayatlarının Şokunu Yaşıyor… “İkinci Şeyma Subaşı Vakası!” Neler Oldu Neler…
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! mask
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti!
Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla…
Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL