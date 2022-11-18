Ev Hanımlarına Sevinçten Göbek Attıracak Haber! Maaş Gibi İki Ayda Bir 1000 Lira Ödeme Yapılacak… TC Kimliğinde 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat!
Son zamanlarda her kesimden ihtiyaç sahibi olan vatandaşa yardım elini uzatmasıyla dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enflasyonun küresel bir sorun haline gelmesinin ardından hem yardımlarını hem de halihazırda devam eden yardım tutarlarında artışa gitti. İşte ev hanımları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son zamanlarda her kesimden ihtiyaç sahibi olan vatandaşa yardım elini uzatmasıyla dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enflasyonun küresel bir sorun haline gelmesinin ardından hem yardımlarını hem de halihazırda devam eden yardım tutarlarında artışa gitti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu artışının ardından sosyal destek ödemelerini daha çok merak etmeye başlamış olan vatandaşlar için bu ay başvuruları devam eden sosyal destek ödemelerini derledik! Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan maddi yardım nasıl alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteklerinden nasıl yararlanılır, şartlar neler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Kas 2022 - 20:06 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.