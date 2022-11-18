Ev Hanımlarına Sevinçten Göbek Attıracak Haber! Maaş Gibi İki Ayda Bir 1000 Lira Ödeme Yapılacak… TC Kimliğinde 0, 2, 4, 6, 8 Olanlar Dikkat!

Son zamanlarda her kesimden ihtiyaç sahibi olan vatandaşa yardım elini uzatmasıyla dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enflasyonun küresel bir sorun haline gelmesinin ardından hem yardımlarını hem de halihazırda devam eden yardım tutarlarında artışa gitti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu artışının ardından sosyal destek ödemelerini daha çok merak etmeye başlamış olan vatandaşlar için bu ay başvuruları devam eden sosyal destek ödemelerini derledik! Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan maddi yardım nasıl alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteklerinden nasıl yararlanılır, şartlar neler? İşte, detaylar…

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