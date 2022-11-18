Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!”
Paraların koleksiyona hitap etmesi halinde daha çok değere satılıyor olması, pek çok vatandaşın elindeki paraları gözden geçirmesine neden olmaya başladı. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Rize’de meydana gelen bir olay, 50 TL’nin 75 bin TL değerine erişmesi koleksiyoncuları hemen harekete geçirdi. İşte detaylar...
Paraların koleksiyona hitap etmesi halinde daha çok değere satılıyor olması, pek çok vatandaşın elindeki paraları gözden geçirmesine neden olmaya başladı. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Rize’de meydana gelen bir olay, 50 TL’nin 75 bin TL değerine erişmesi koleksiyoncuları hemen harekete geçirdi. Öte yandan olayı yaşayan kişi, bulduğu paranın değeri hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Peki, 50 TL nasıl 75 bin TL yaptı? Koleksiyon paralar ne kadar, kaç TL? Hangi paralar koleksiyonluk? İşte, detaylar…
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18 Kas 2022 - 20:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.