- 18 Kas 2022 - 20:07 G: 18 Kas 2022 - 20:08

Masterchef Büşra’ya Tarihi Ceza Verildi! Şefler Artık Saçını Başını Yolacak; Yaptıkları Eziyet Gibi… “Ne Olur Dön Git Evine!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Büşra Zambak’a tarihi ceza verildi! Şeflerin artık saçını başını yolmasına neden olan Büşra Zambak’ın yaptıkları ise seyircilere eziyet gibi geldi! “Ne olur dön git evine” yorumlarını alan Büşra Zambak, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Büşra Zambak neden ceza aldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermiş ve gün sonunda kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Eski yarışmacıların değerlendirdiği yemekler sonucuyla Mavi takımdan eleme adayları çıkmıştı. Yağız ve Barış gün sonunda eleme adayları olarak açıklanmıştı. Yarışmacı Büşra’nın almış olduğu ceza ise sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Kas 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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