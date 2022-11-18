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18 Kas 2022 - 20:07

Masterchef Büşra’ya Tarihi Ceza Verildi! Şefler Artık Saçını Başını Yolacak; Yaptıkları Eziyet Gibi… “Ne Olur Dön Git Evine!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Büşra Zambak’a tarihi ceza verildi! Şeflerin artık saçını başını yolmasına neden olan Büşra Zambak’ın yaptıkları ise seyircilere eziyet gibi geldi! “Ne olur dön git evine” yorumlarını alan Büşra Zambak, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Büşra Zambak neden ceza aldı?