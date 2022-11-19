Meteorolojiden Kar İçin Tarih Verildi! Göz Gözü Görmeyecek! Kar, Yağmur, Fırtına… O İllerde Sıcaklıklar Diplere Düşecek…

Düzenli olarak vatandaşlar ile hava sıcaklığı tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftaya ilişkin tahminlerini de duyurdu. Kar, yağmur ve fırtına gibi yaşamı zorlaştıracak olan hava yağış uyarıları veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde dikkat edilmesi gereken bölgeleri tek tek açıkladı! Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Yağmur beklentisi hangi illerde var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi iller için alarm verdi? İşte, detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

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