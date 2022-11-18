- 18 Kas 2022 - 20:07 G: 18 Kas 2022 - 20:08

Meteorolojiden Sarı Alarm Geldi! Kar, Yağmur, Fırtına… O İllerde Sıcaklıklar Diplere Düşecek…

Düzenli olarak vatandaşlar ile hava sıcaklığı tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftaya ilişkin tahminlerini de duyurdu. Kar, yağmur ve fırtına gibi yaşamı zorlaştıracak olan hava yağış uyarıları veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde dikkat edilmesi gereken bölgeleri tek tek açıkladı! İşte detaylar...

Düzenli olarak vatandaşlar ile hava sıcaklığı tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftaya ilişkin tahminlerini de duyurdu. Kar, yağmur ve fırtına gibi yaşamı zorlaştıracak olan hava yağış uyarıları veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde dikkat edilmesi gereken bölgeleri tek tek açıkladı! Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Yağmur beklentisi hangi illerde var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi iller için alarm verdi? İşte, detaylar…

18 Kas 2022 - 20:07 - Gündem

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