TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara Büyük Müjde! Aile Bakanlığı 1 Dakikada Başvuru Yapana 1.260 Lira Ödemeyi “Tık” Diye Veriyor…
Milyonlarca kişinin takip ettiği destek ödemelerine Aile Bakanlığı bir yenisini daha ekledi. TC kimliğinin sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara gelen müjde, sosyal medyayı salladı geçti. Aile Bakanlığı, 1 dakikada yapılacak olan müracaat sonrasında tam tamına 1.260 lira ödeme yapacağını açıkladı. “Tık” diye hesaplara yatacak olan destek, milyonların dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Aile Bakanlığı, sık sık dar gelirli ailelerin sırtındaki yükü hafifletmek adına türlü türlü destek paketleri çıkararak milyonların yanında olduğunu gösteriyor. Son olarak dar gelirli ailelerin çocuklarına verilecek olan “Sosyal ve Ekonomik Destek” paketi kapsamında 1.260 lira ödeme yapılacağı ortaya çıktı! E-devlet üzerinden yapılacak olan bu ödemeler hakkında soru işaretlerine ise Haberler Ankara ailesi olarak sizler için mercek altına aldık…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.