TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara Büyük Müjde! Aile Bakanlığı 1 Dakikada Başvuru Yapana 1.260 Lira Ödemeyi “Tık” Diye Veriyor…

Aile Bakanlığı, sık sık dar gelirli ailelerin sırtındaki yükü hafifletmek adına türlü türlü destek paketleri çıkararak milyonların yanında olduğunu gösteriyor. Son olarak dar gelirli ailelerin çocuklarına verilecek olan “Sosyal ve Ekonomik Destek” paketi kapsamında 1.260 lira ödeme yapılacağı ortaya çıktı! E-devlet üzerinden yapılacak olan bu ödemeler hakkında soru işaretlerine ise Haberler Ankara ailesi olarak sizler için mercek altına aldık…

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