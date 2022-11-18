Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Estetik Harikası Çıktı! “Doktorunun Adını Söyle, Ülke Güzelleşsin!” Ağzı, Burnu, Kaşı, Gözü… Resmen Bambaşka Birisi Olmuş!
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın eski karelerini görenler hayatlarının şokunu yaşadılar! Birçok kişi Beril Pozam’a seslenerek, “Doktorunun adını söyle, ülke güzelleşsin be” demeden yapmadı. Ağzı, yüzü, kaşı, gözü adeta bambaşka birisi olan Beril Pozam’ın bambaşka birisine dönüştüğü görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
OGM Pictures’in ekranlara getirdiği reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını’nın başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü büyük bir yankı uyandıran Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam’ın estetiksiz kareleri ağızları yarım metre açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.