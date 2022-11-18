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18 Kas 2022 - 20:08

Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Estetik Harikası Çıktı! “Doktorunun Adını Söyle, Ülke Güzelleşsin!” Ağzı, Burnu, Kaşı, Gözü… Resmen Bambaşka Birisi Olmuş!

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın eski karelerini görenler hayatlarının şokunu yaşadılar! Birçok kişi Beril Pozam’a seslenerek, “Doktorunun adını söyle, ülke güzelleşsin be” demeden yapmadı. Ağzı, yüzü, kaşı, gözü adeta bambaşka birisi olan Beril Pozam’ın bambaşka birisine dönüştüğü görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…