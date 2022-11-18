Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Her geçen gün ayrı bir ürüne zam geliyor, vatandaşlar bu yüzden isyan ediyordu. Asgari ücretin bile yetmediği bir noktaya gelen vatandaşların gözü kulağa doğalgaza gelecek olan zamma çevrilmişti. Doğalgazın artmasıyla yeniden her ürüne zam geleceğini düşünen vatandaşlara ise son dakika haberi verildi. Ocak ayına sayılı günler kala gelen bu doğalgaz cezası, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

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