Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
2023 yılına sayılı günler kala; birçok ürüne binlerce lira zam geliyor. Doğalgaz kullananlar ise “Faturalara zam gelecek mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Fiyat artışı yaşanıp yaşanmayacağı noktasında ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan geldi. Peki, doğalgaz faturalarına zam geldi mi?
Her geçen gün ayrı bir ürüne zam geliyor, vatandaşlar bu yüzden isyan ediyordu. Asgari ücretin bile yetmediği bir noktaya gelen vatandaşların gözü kulağa doğalgaza gelecek olan zamma çevrilmişti. Doğalgazın artmasıyla yeniden her ürüne zam geleceğini düşünen vatandaşlara ise son dakika haberi verildi. Ocak ayına sayılı günler kala gelen bu doğalgaz cezası, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.