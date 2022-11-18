- 18 Kas 2022 - 20:08

Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

2023 yılına sayılı günler kala; birçok ürüne binlerce lira zam geliyor. Doğalgaz kullananlar ise “Faturalara zam gelecek mi?” sorusunun yanıtını arıyor. Fiyat artışı yaşanıp yaşanmayacağı noktasında ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan geldi. Peki, doğalgaz faturalarına zam geldi mi?

Her geçen gün ayrı bir ürüne zam geliyor, vatandaşlar bu yüzden isyan ediyordu. Asgari ücretin bile yetmediği bir noktaya gelen vatandaşların gözü kulağa doğalgaza gelecek olan zamma çevrilmişti. Doğalgazın artmasıyla yeniden her ürüne zam geleceğini düşünen vatandaşlara ise son dakika haberi verildi. Ocak ayına sayılı günler kala gelen bu doğalgaz cezası, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

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18 Kas 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Evinde Doğalgaz Kullananlara Bomba Gibi Haber! Fiyat Artışı Yaşanacak Mı? 2023’e Sayılı Günler Kala Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
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