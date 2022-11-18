- 18 Kas 2022 - 22:11 G: 18 Kas 2022 - 22:17

Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla…

Ekranların aranan yüzü haline gelen Hande Erçel, daracık mini şortuyla olay üzerine olay yarattı. Kalça estetiği yaptırdığına dair yorumlar alan Hande Erçel’e sevenleri ise “Ablam bu ne hal be” demeden yapamadı! Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, Twitter’ı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel, 10 ay kadar aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrılma kararı almışlardı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce bir kafeden kahve almışlardı. O halleri görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yeniden aşk yaşadığı iddia edilmişti ama ikili sessiz kalmışlardı. Kısa bir süre önce hayatında kimse olmadığını açıklayan Hande Erçel şimdide mini ve dar bir şort giyerek nefesleri kesti. İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in o paylaşımı…

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18 Kas 2022 - 22:11 Ankara- Yaşam

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