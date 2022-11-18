Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla…
Ekranların aranan yüzü haline gelen Hande Erçel, daracık mini şortuyla olay üzerine olay yarattı. Kalça estetiği yaptırdığına dair yorumlar alan Hande Erçel’e sevenleri ise “Ablam bu ne hal be” demeden yapamadı! Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, Twitter’ı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel, 10 ay kadar aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrılma kararı almışlardı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce bir kafeden kahve almışlardı. O halleri görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yeniden aşk yaşadığı iddia edilmişti ama ikili sessiz kalmışlardı. Kısa bir süre önce hayatında kimse olmadığını açıklayan Hande Erçel şimdide mini ve dar bir şort giyerek nefesleri kesti. İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in o paylaşımı…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.