Hande Erçel’in Daracık Mini Şortlu Pozu Olay Oldu! Kalça Estetiği Olayı Büyük Patladı… “Ablam Bu Ne Hal!” Yorumlar Gırla…

Kerem Bürsin’le Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel, 10 ay kadar aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrılma kararı almışlardı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce bir kafeden kahve almışlardı. O halleri görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yeniden aşk yaşadığı iddia edilmişti ama ikili sessiz kalmışlardı. Kısa bir süre önce hayatında kimse olmadığını açıklayan Hande Erçel şimdide mini ve dar bir şort giyerek nefesleri kesti. İşte milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in o paylaşımı…

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