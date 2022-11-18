Acun Ilıcalı Yeniden Çocuk Sahibi Oluyor! Melisa, Banu ve Leyla Hayatlarının Şokunu Yaşıyor… “İkinci Şeyma Subaşı Vakası!” Neler Oldu Neler…

Şeyma Subaşı’yla 8 – 9 yıl kadar birlikte olan Acun Ilıcalı, sadece 1 yıl evli kalmıştı. Boşanmadan sonra bir daha bir araya gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, aşkı bambaşka bir isimlerde bulmuşlardı. Şeyma Subaşı hayatının aşkını Meedo’da bulması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yakın zamanda evlenecekleri bilinen Şeyma Subaşı ve Meedo’nun ardından Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bomba bir haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!