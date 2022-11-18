Acun Ilıcalı Yeniden Çocuk Sahibi Oluyor! Melisa, Banu ve Leyla Hayatlarının Şokunu Yaşıyor… “İkinci Şeyma Subaşı Vakası!” Neler Oldu Neler…
“Medya Patronu” olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın yeniden baba olduğu gündeme bomba gibi düştü. Kızları; Melisa, Banu ve Leyla’nın ise hayatlarının şokunu yaşadıkları ise gözle görülür bir hale geldi. “İkinci Şeyma Subaşı vakası” olarak adlandırılan bu hamilelik olayı sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Şeyma Subaşı’yla 8 – 9 yıl kadar birlikte olan Acun Ilıcalı, sadece 1 yıl evli kalmıştı. Boşanmadan sonra bir daha bir araya gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, aşkı bambaşka bir isimlerde bulmuşlardı. Şeyma Subaşı hayatının aşkını Meedo’da bulması ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yakın zamanda evlenecekleri bilinen Şeyma Subaşı ve Meedo’nun ardından Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’dan bomba bir haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.