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19 Kas 2022 - 00:13

Fahriye Evcen İkinci Çocuğu Gizleye Gizleye Bir Hal Oldu! Bikini Üstüyle Fiziğini Kanıtladı; “Burak Özçivit Şansı Bu!” Bakanlar Eridi, Bitti…

Şimdilerde 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, ikinci çocuğunu saklamak adına bir hal oldu. Bikini üstüyle nefes kesen pozlar veren Fahriye Evcen, resmen fiziğini kanıtladı. Hayranlarından “Burak Özçivit şansı bu” yorumlarını alan Fahriye Evcen, başları döndürdü. Üst düzey bir güzelliğe sahip olan Fahriye Evcen’in tekne pozları çok konuşulanlar arasına girdi. İşte merak edilen tüm detaylar...