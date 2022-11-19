- 19 Kas 2022 - 00:45 G: 19 Kas 2022 - 02:14

Sıla Türkoğlu’nun Sırt Dekoltesi Olay Oldu! İç Çamaşırı Giymeyince Pozu Şok Etti! Görenler İçi Bir Tuhaf Oldu! “Fatih’in Ailesi Görmesin” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun sırt dekolteli pozları içlerin bir tuhaf olmasına neden oldu. İç çamaşırı giymediği görülen Sıla Türkoğlu’na dizideki kocasının ailesi tarafından göndermeler yapıldı. Fiziğiyle alev alev yakan Sıla Türkoğlu’na “Fatih’in ailesi görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden sonra “Seher” karakterini unutturmuştu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesen Sıla Türkoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

19 Kas 2022 - 00:45 Ankara- Yaşam

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