Sıla Türkoğlu’nun Sırt Dekoltesi Olay Oldu! İç Çamaşırı Giymeyince Pozu Şok Etti! Görenler İçi Bir Tuhaf Oldu! “Fatih’in Ailesi Görmesin” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun sırt dekolteli pozları içlerin bir tuhaf olmasına neden oldu. İç çamaşırı giymediği görülen Sıla Türkoğlu’na dizideki kocasının ailesi tarafından göndermeler yapıldı. Fiziğiyle alev alev yakan Sıla Türkoğlu’na “Fatih’in ailesi görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden sonra “Seher” karakterini unutturmuştu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kesen Sıla Türkoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.