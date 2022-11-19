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19 Kas 2022 - 09:52

Altın Fiyatları Dünyayı Tersine Çevirdi! Böyle Bir Yükselişten Sonra Şok Çakılma Tokat Gibi Çarptı! 19 Kasım Altın Fiyatları Dizleri Tir Tir Titretiyor…

Altın fiyatları dünyayı tersine çevirdi! 19 Kasım altın fiyatları hakkında araştırma yapan hem altın alıcıları hem de ekonomi takip edenler, büyük sarsıntıyı fark ettiler! Dizlerin tir tir titremesine neden olan altın fiyatları, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. FED Faiz kararından sonra bir kez daha şekillenen altın, şok içerisinde bırakmayı başardı! Peki, günce altın fiyatları ne kadar oldu?