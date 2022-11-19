Altın Fiyatları Dünyayı Tersine Çevirdi! Böyle Bir Yükselişten Sonra Şok Çakılma Tokat Gibi Çarptı! 19 Kasım Altın Fiyatları Dizleri Tir Tir Titretiyor…
Altın fiyatları dünyayı tersine çevirdi! 19 Kasım altın fiyatları hakkında araştırma yapan hem altın alıcıları hem de ekonomi takip edenler, büyük sarsıntıyı fark ettiler! Dizlerin tir tir titremesine neden olan altın fiyatları, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. FED Faiz kararından sonra bir kez daha şekillenen altın, şok içerisinde bırakmayı başardı! Peki, günce altın fiyatları ne kadar oldu?
ONS altın, Cuma günü dolar endeksindeki düşüşle birlikte geri plana çekilmişti Haftanın ilk düşüşünü Cuma kapanışında yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Altının yıl sonunda 1400 lirayı aşacağına dair tahminlerle kendisine yatırım yapan vatandaşlar ise son olayla birlikte neye uğradığını şaşırdı! FED faiz kararıyla birlikte yeniden yükseliş yaşayan altın, sert bir düşüşle herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.