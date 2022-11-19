- 19 Kas 2022 - 09:52

Altın Fiyatları Dünyayı Tersine Çevirdi! Böyle Bir Yükselişten Sonra Şok Çakılma Tokat Gibi Çarptı! 19 Kasım Altın Fiyatları Dizleri Tir Tir Titretiyor…

Altın fiyatları dünyayı tersine çevirdi! 19 Kasım altın fiyatları hakkında araştırma yapan hem altın alıcıları hem de ekonomi takip edenler, büyük sarsıntıyı fark ettiler! Dizlerin tir tir titremesine neden olan altın fiyatları, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. FED Faiz kararından sonra bir kez daha şekillenen altın, şok içerisinde bırakmayı başardı! Peki, günce altın fiyatları ne kadar oldu?

ONS altın, Cuma günü dolar endeksindeki düşüşle birlikte geri plana çekilmişti Haftanın ilk düşüşünü Cuma kapanışında yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Altının yıl sonunda 1400 lirayı aşacağına dair tahminlerle kendisine yatırım yapan vatandaşlar ise son olayla birlikte neye uğradığını şaşırdı! FED faiz kararıyla birlikte yeniden yükseliş yaşayan altın, sert bir düşüşle herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?

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19 Kas 2022 - 09:52 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatlarında Toz Duman! Bundan Sonra İpler İnceldiği Gibi Kopacak; Bugün Altın Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vurdu! 1800 Seviyesi… mask
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Altının Fiyatları Uçuşa Geçti! Dikkat: O Tarihte Radar Var! Yönü Belli Olacak! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! İşte 12 Kasım Altın Fiyatları… mask
Altının Fiyatları Uçuşa Geçti! Dikkat: O Tarihte Radar Var! Yönü Belli Olacak! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! İşte 12 Kasım Altın Fiyatları…
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Altın Fiyatlarında Dizleri Dövdürecek Olay! Kuyumcuların Nutku Tutuluyor; Son Dakika Açıklaması Dizleri Zangır Zangır Titretti… Eğer Elinizde Altın Varsa Dikkat!
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