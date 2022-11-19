Yalı Çapkını Dizisinin Dayakçı Babası Kazım’ın Akıbeti Belli Oldu! Asıl Suna ve Seyran’ın Hikayesi Şimdi Başlıyor! Neler Olacak Neler…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde seyircilerin tüylerini diken dilen eden karakterlerden biri olan Kazım’ın akıbeti sonunda belli oldu! Kanlar içerisinde yatakta kalan Kazım’ın sonu, asıl şimdi Suna ve Seyran’a yeni bir hikayenin başlattığını gösterdi. Neler olacak neler…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin hem güçlü hikayesi hem de oyuncuları milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte kafalarda kocaman bir soru işareti bıraktı. Dayakçı baba Kazım’ın sonu tek tek açığa çıktı! Peki, Yalı Çapkını dizisinde Kazım’a ne oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.