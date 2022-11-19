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19 Kas 2022 - 10:25

Yalı Çapkını Dizisinin Dayakçı Babası Kazım’ın Akıbeti Belli Oldu! Asıl Suna ve Seyran’ın Hikayesi Şimdi Başlıyor! Neler Olacak Neler…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde seyircilerin tüylerini diken dilen eden karakterlerden biri olan Kazım’ın akıbeti sonunda belli oldu! Kanlar içerisinde yatakta kalan Kazım’ın sonu, asıl şimdi Suna ve Seyran’a yeni bir hikayenin başlattığını gösterdi. Neler olacak neler…