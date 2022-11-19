Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Kasım 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 19 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında daha verimli bir elektrik enerjisi için gerçekleştirilen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme ise, çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 19 Kasım 2022 Cumartesi Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 19 Kasım 2022 Cumartesi Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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