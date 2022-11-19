Doğuştan En Beleşçi ve Otlakçı Burçlar Belli Oldu! Boş Mezar Bulsa Girer! İşte Hep Yancı Olan O Burçlar…
Zodyak kuşağının burçlarının sahip olduğu karakteristik özellikler yalnızca insanlar ile olan ilişkilerimizi değil, aynı zamanda para gibi maddi konularda olan ilişkimiz üzerinden de belirleyici bir rol oynuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar cömertlikten yıkılıyorken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, boş mezar bile görse girecek kadar cimri oluyor. Sizde cimri olan burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Zodyak kuşağının burçlarının sahip olduğu karakteristik özellikler yalnızca insanlar ile olan ilişkilerimizi değil, aynı zamanda para gibi maddi konularda olan ilişkimiz üzerinden de belirleyici bir rol oynuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar cömertlikten yıkılıyorken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, boş mezar bile görse girecek kadar cimri oluyor. Üstelik bu burçlar, beleşçi olan taraflarıyla da tanınıyor!
Peki, hangi burç boş mezar bulsa girer? En beleşçi insanlar hangi burçlardan çıkar? İşte insanı canından bezdiren burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
19 Kas 2022 - 12:25 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.