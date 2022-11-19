Doğuştan En Beleşçi ve Otlakçı Burçlar Belli Oldu! Boş Mezar Bulsa Girer! İşte Hep Yancı Olan O Burçlar…

Zodyak kuşağının burçlarının sahip olduğu karakteristik özellikler yalnızca insanlar ile olan ilişkilerimizi değil, aynı zamanda para gibi maddi konularda olan ilişkimiz üzerinden de belirleyici bir rol oynuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar cömertlikten yıkılıyorken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, boş mezar bile görse girecek kadar cimri oluyor. Üstelik bu burçlar, beleşçi olan taraflarıyla da tanınıyor!

Peki, hangi burç boş mezar bulsa girer? En beleşçi insanlar hangi burçlardan çıkar? İşte insanı canından bezdiren burçlar…

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