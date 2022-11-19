Masterchef Büşra 83 Milyona Rezil Rüsva Oldu! Şefler Yerin Dibine Soktu, Gözünün Yaşına Bakmadılar… İçlerin Yağları Eridi; “Sonunda!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Büşra Zambak, resmen 83 milyona rezil oldu! Şeflerin yerin dibine soktuğu anbean kameralara yansıdı! Gözünün yaşına bile bakmayan şefler, milyonların içinin yağını eritti. İşte milyonların izlerken takla attığı, “Sonunda” dediği o anlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, dokunulmazlık mücadelesini kazanmak adına canla başla savaş vermişlerdi. Gün sonunda Mavi takım oyuncuları haftayı galibiyetle kapatmış ve Büşra Zambak, eleme adayı olmuştu. Peki, Masterchef yarışmasında Büşra Zambak neden şeflerin tepkisini topladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.