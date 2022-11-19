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19 Kas 2022 - 11:23

Masterchef Büşra 83 Milyona Rezil Rüsva Oldu! Şefler Yerin Dibine Soktu, Gözünün Yaşına Bakmadılar… İçlerin Yağları Eridi; “Sonunda!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Büşra Zambak, resmen 83 milyona rezil oldu! Şeflerin yerin dibine soktuğu anbean kameralara yansıdı! Gözünün yaşına bile bakmayan şefler, milyonların içinin yağını eritti. İşte milyonların izlerken takla attığı, “Sonunda” dediği o anlar…