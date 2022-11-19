Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe’nin Hayalleri Hayal Oldu! “Midemiz Ağzımızda İzledik!” Kendisinden Kaç Yaş Küçük Kadınla Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
SHOW TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Pembe’nin hayalleri hayal oldu! Canından çok sevdiği kocasının yaptıkları midelerin alt üst olmasına neden oldu! Kendisinden kaç yaş küçük kadınla bir araya gelen Abdullah Bey, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir sahnesiyle seyircileri ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Bey ve Alev’in yaşadıkları tepkileri arka arkaya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.