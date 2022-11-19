- 19 Kas 2022 - 12:01 G: 19 Kas 2022 - 12:10

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe’nin Hayalleri Hayal Oldu! “Midemiz Ağzımızda İzledik!” Kendisinden Kaç Yaş Küçük Kadınla Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

SHOW TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Pembe’nin hayalleri hayal oldu! Canından çok sevdiği kocasının yaptıkları midelerin alt üst olmasına neden oldu! Kendisinden kaç yaş küçük kadınla bir araya gelen Abdullah Bey, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir sahnesiyle seyircileri ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Bey ve Alev’in yaşadıkları tepkileri arka arkaya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Kas 2022 - 12:01 Ankara- Yaşam

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