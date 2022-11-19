- 19 Kas 2022 - 16:03 G: 19 Kas 2022 - 16:05

Selin Ciğerci Çırılçıplak Küvet Pozuyla Alev Alev Yaktı! Frikik Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çıtayı Yine Arşa Çıkarmışsın!”

Magazin dünyasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci’nin çırılçıplak küvet pozları alev alev yaktı. Frikik vermemek için yaptıklarıyla gündem olan Selin Ciğerci’ye sevenleri ise “Çıtayı yine arşa çıkarmışsın” yorumlarında bulundular! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?

Gökhan Çıra’yla 2019 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Selin Ciğerci, 2022 yılında boşanma kararı almıştı. Yollarını ilk kez resmi olarak 2022 yılında ayıran Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, aynı yıl yeniden barışmışlar ve boşanmışlardı. İki kez birlikte olmayı deneyen ama yapamayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Boşanma sonrasında yeni bir aşka yelken açan Selin Ciğerci, gündemi sallayan bir kare paylaşarak şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

19 Kas 2022 - 16:03 Ankara- Yaşam

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