Asgari Ücret 6 Ay Mı Geçerli Olacak? 5 Dakika Önce Bilgisi Geldi! Milyonlar Eli Kulağında Bu Haberi Bekliyordu! Neler Oluyor?

Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaşın asgari ücrete ilişkin merak ettiği yeni yıl zammı için toplantılara ara verilmeden devam ederken yapılan açıklamaların da ardı arkası kesilmiyor. 2023 yılı için heyecanla beklenen zamlar için açıklamalar yapılmaya başlandı. Artış kararının ne yönde olacağı, zamların 6 aylık mı yoksa 1 yıllık mı belirlendiğinin cevabıysa haberimizin devamında. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

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