- 19 Kas 2022 - 16:03 G: 19 Kas 2022 - 16:05

Asgari Ücret 6 Ay Mı Geçerli Olacak? 5 Dakika Önce Bilgisi Geldi! Milyonlar Eli Kulağında Bu Haberi Bekliyordu! Neler Oluyor?

Milyonlarca vatandaşın yakinen takip ettiği asgari ücret konusunda açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. 6 ay geçerliliği olacağı konuşulan asgari ücretle alakalı son açıklama 5dakika önce geldi. Milyonların elinin kulağında olduğu bu haberle ilişkin yapılan açıklamaları sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaşın asgari ücrete ilişkin merak ettiği yeni yıl zammı için toplantılara ara verilmeden devam ederken yapılan açıklamaların da ardı arkası kesilmiyor. 2023 yılı için heyecanla beklenen zamlar için açıklamalar yapılmaya başlandı. Artış kararının ne yönde olacağı, zamların 6 aylık mı yoksa 1 yıllık mı belirlendiğinin cevabıysa haberimizin devamında. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

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19 Kas 2022 - 16:03 İstanbul- Yaşam

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