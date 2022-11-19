Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlendi! İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kimdir? İsmail Balaban ve İlayda Şeker Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında birlikte yarışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinden mutlu bir haber geldi. Daha geçtiğimiz gün nişanlanmış olan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çifti, bu kez nikah masası pozları ile herkesi şoke etti. İşte İsmail Balaban ve İlayda Şeker ile ilgili merak edilen son detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında birlikte yarışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinden mutlu bir haber geldi. Daha geçtiğimiz gün nişanlanmış olan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çifti, bu kez nikah masası pozları ile herkesi şoke etti. Öte yandan bu haberin üzerine İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinin özel yaşamına dair detaylar merak edilemeye başlandı! Peki, Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi mi? İsmail Balaban ve İlayda Şeker kimdir? İsmail Balaban ve İlayda Şeker arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.