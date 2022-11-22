- 22 Kas 2022 - 22:09

Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Evlenip Balayına Çıktılar! İşte Düğünden ilk Özel Kareler! İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kimdir, Kaç Yaşında Evlendiler?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında birlikte yarışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinden mutlu bir haber geldi. Daha geçtiğimiz gün nişanlanmış olan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çifti, bu kez nikah masası pozları ile herkesi şoke etti. İşte İsmail Balaban ve İlayda Şeker ile ilgili merak edilen son detaylar...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında birlikte yarışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinden mutlu bir haber geldi. Daha geçtiğimiz gün nişanlanmış olan İsmail Balaban ile İlayda Şeker çifti, bu kez nikah masası pozları ile herkesi şoke etti. Öte yandan bu haberin üzerine İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinin özel yaşamına dair detaylar merak edilemeye başlandı! Peki, Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi mi? İsmail Balaban ve İlayda Şeker kimdir? İsmail Balaban ve İlayda Şeker arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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22 Kas 2022 - 22:09 - Magazin

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