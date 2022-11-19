Binnur Kaya’nın Babası Mustafa Kaya Kimdir? Mustafa Kaya’nın Ölüm Haberi Duyuruldu! Mustafa Kaya Neden Vefat Etti?
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve rol aldığı her yapım ile seyircisinin gönlünde taht kuran Binnur Kaya’dan kötü bir haber geldi. Babası Mustafa Kaya’yı kaybettiği öğrenilen Binnur Kaya’nın babasının kim olduğu merak ile takip edilmeye başlandı. İşte Mustafa Kaya ile ilgili merak edilen detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve rol aldığı her yapım ile seyircisinin gönlünde taht kuran Binnur Kaya’dan kötü bir haber geldi. Babası Mustafa Kaya’yı kaybettiği öğrenilen Binnur Kaya’nın babasının kim olduğu merak ile takip edilmeye başlandı. Öte yandan Binnur Kaya’nın babası da tanıdık bir sima çıktı! Peki, Binnur Kaya’nın babası Mustafa Kaya kimdir? Mustafa Kaya öldü mü? Mustafa Kaya neden vefat etti? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.