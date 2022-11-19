Arka Sokaklar Dizisinin Mesut Komiser’inden Göbek Attıracak Haber! Geri Dönüyor; Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Twitter’da Şenlik Var!

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Başar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Heyecanlı bir bölümü daha geride bırakan Arka Sokaklar dizisinde, 17 yıl boyunca bulunmuş olan Şevket Çoruh ise seyircilerin gözlerinin aradığı kişilerden oluyordu. Başarılı oyuncu, bu geri dönüş yapacağını duyurarak herkesin havalara uçmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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