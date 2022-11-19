- 19 Kas 2022 - 16:04 G: 19 Kas 2022 - 16:06

Arka Sokaklar Dizisinin Mesut Komiser’inden Göbek Attıracak Haber! Geri Dönüyor; Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Twitter’da Şenlik Var!

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan bu sezon ayrılan Mesut Komiser, yürekleri dağlamıştı ama son haber derin bir nefes aldırdı! Göbek attıracak bir açıklamada bulunan Şevket Çoruh’un Twitter’da şenlik çıkardı. Peki, Şevket Çoruh sevenlerine nasıl bir haber verdi?

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Başar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Heyecanlı bir bölümü daha geride bırakan Arka Sokaklar dizisinde, 17 yıl boyunca bulunmuş olan Şevket Çoruh ise seyircilerin gözlerinin aradığı kişilerden oluyordu. Başarılı oyuncu, bu geri dönüş yapacağını duyurarak herkesin havalara uçmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Kas 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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