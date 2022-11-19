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19 Kas 2022 - 16:04

Büşra Pekin’in Yaşını Duyan Şok Oldu! Büşra Pekin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Büşra Pekin Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve özelikle son zamanlarda sinemada çok önemli işlere imza atmaya başlamış olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Eski haliyle arasında dağlar kadar uçurum olduğu görülen Büşra Pekin’in estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları ise, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Büşra Pekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...