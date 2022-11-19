Büşra Pekin’in Yaşını Duyan Şok Oldu! Büşra Pekin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Büşra Pekin Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve özelikle son zamanlarda sinemada çok önemli işlere imza atmaya başlamış olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Eski haliyle arasında dağlar kadar uçurum olduğu görülen Büşra Pekin’in estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları ise, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Büşra Pekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve özelikle son zamanlarda sinemada çok önemli işlere imza atmaya başlamış olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Eski haliyle arasında dağlar kadar uçurum olduğu görülen Büşra Pekin’in estetik yaptırıp yaptırmadığı soruları ise, sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, Büşra Pekin nasıl bir değişim geçirdi, son hali? Büşra Pekin estetik mi yaptırdı? Büşra Pekin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…
19 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.