İsmail Ege Şaşmaz Kimdir? İsmail Ege Şaşmaz’ın Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşadı! İsmail Ege Şaşmaz’ın Eşi Kimdir?
Şimdilerde rol aldığı yapımlardan özel yaşamına kadar her bir detayı ile seyircisinin gündemine oturmaya başlamış olan İsmail Ege Şaşmaz’ın yeni filmi vizyona girdi. Filmde ünlü müzisyen Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, film vizyona girer girmez çok büyük bir beğeni topladı. İşte detaylar...
Şimdilerde rol aldığı yapımlardan özel yaşamına kadar her bir detayı ile seyircisinin gündemine oturmaya başlamış olan İsmail Ege Şaşmaz’ın yeni filmi vizyona girdi. Filmde ünlü müzisyen Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, film vizyona girer girmez çok büyük bir beğeni topladı. Öte yandan İsmail Ege Şaşmaz’ın kim olduğu da filme paralel olarak merak edilir hale geldi. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında, aslen nereli, nasıl ünlü oldu? İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi kimdir, evli mi? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.