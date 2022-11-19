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19 Kas 2022 - 16:05

TOGG Fiyatları Otomobil Piyasasını Salladı Geçti! Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu; Sonunda Geldi! Gündem Bunu Konuşuyor Tam Tamına…

Türkiye’nin en gündemi olan TOGG araçlarının fiyatları büyük bir merak konusu halline geldi! Milyonlarca kişinin gündemi olan TOGG, özellikleriyle ve şık tasarımıyla milyonları üzerine çekiyordu. Yakın zamanda araç almayı planlayanlar için TOGG araçlarının modellerine göre fiyatları sonunda yavaş yavaş şekillenmeye başladı! Peki, güncel TOGG fiyatları ne kadar?