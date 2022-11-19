TOGG Fiyatları Otomobil Piyasasını Salladı Geçti! Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu; Sonunda Geldi! Gündem Bunu Konuşuyor Tam Tamına…
Türkiye’nin en gündemi olan TOGG araçlarının fiyatları büyük bir merak konusu halline geldi! Milyonlarca kişinin gündemi olan TOGG, özellikleriyle ve şık tasarımıyla milyonları üzerine çekiyordu. Yakın zamanda araç almayı planlayanlar için TOGG araçlarının modellerine göre fiyatları sonunda yavaş yavaş şekillenmeye başladı! Peki, güncel TOGG fiyatları ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TOGG hakkında çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2023 yılının Şubat ayında ön siparişleri alınmaya başlayacağının duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Araç alıcısının yüzünde güllerin açmasına neden olan bu açıklamaların ardından fiyatı hakkında da bilgiler verilmeye başladı! Peki, özellikleri saymakla bitmeyen TOGG’un fiyatı ne kadar olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.