Aslı Enver'in Neden Evlenmek İçin Acele Ettiği Ortaya Çıktı! Açıklaması Olay Yarattı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Bu Sözleri 83 Milyonu Çıldırttı! Neler Oluyor?
Sadece 1 hafta önce ikinci evliliğini yapan Aslı Enver’in açıklamaları olay yarattı. Berkin Gökbudak’la sessiz sedasız bir evlilik yapan Aslı Enver’in hamile olduğu konuşuluyordu ama büyük bomba patlak verdi. 83 milyonu çıldırtan Aslı Enver, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Aslı Enver sadece 6 günlük evliliği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Birkan Sokullu’yla 3 yıl evli kalan Aslı Enver, uzun bir süre hayatına kimseyi almamıştı. Murat Boz’la uzun bir süre aşk yaşayan Aslı Enver, bir küs bir barışık şekilde süren ilişkilerini 2019 yılında noktalamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’dan sonra ise Önder Öztarhan’la kısa bir aşk yaşamıştı. Başarılı oyuncu Aslı Enver’in ayrılık kararı almasının ardından Berkin Gökbudak’la sessiz sedasız bir aşka yelken açtığı görülmüştü. Sadece 6 gün önce evlenen Aslı Enver’in dedikleri ise dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.