- 20 Kas 2022 - 23:23

Yumurta Hangi Markette En Ucuz Satılıyor? 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatları Neden Bu Kadar Arttı? İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon, CarrefourSA Fiyatları…

Hayvancılık sektöründe artan maliyetler, hiç kuşkusuz hayvanlardan elde edilen ürünlerin de fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Özellikle son zamanlarda arka arkaya zam süt ve süt ürünleri ile yumurtalar, vatandaşların yakından takip ettiği ürünlerden biri haline geldi. İşte Yumurta fiyatları ile ilgili son detaylar...

Hayvancılık sektöründe artan maliyetler, hiç kuşkusuz hayvanlardan elde edilen ürünlerin de fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Özellikle son zamanlarda arka arkaya zam süt ve süt ürünleri ile yumurtalar, vatandaşların yakından takip ettiği ürünlerden biri haline geldi. Öte yandan haftanın indirim broşürlerinin yayınlanmasının ardından en ucuz yumurtayı satan market de ortaya çıktı. Peki, 30’luk, 15’lik ve 10’luk yumurta fiyatları ne kadar, kaç TL? Hangi markette yumurta ucuz satılıyor? İşte, detaylar…

İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon, CarrefourSA Fiyatları…

12 Adet Kuluçkalık Ukrayna Jumbo Japon Kıbrıs Bıldırcın Yumurtası: 50,00 TL

Akyayla Kahvaltı Evi Bıldırcın Yumurtası 10'lu: 50,00 TL

Alg Farm Serbest Gezen Tavuk Yumurtası M Boy 53 - 63g 30'lu: 149,00 TL

Carrefour Bio Organik 10'lu Yumurta: 44,90 TL

Carrefour M Boy 15'li Gezen Tavuk Yumurtası: 61,90 TL

Carrefour M Boy 30'lu Yumurta: 62,50 TL

Doğal Köy Yumurtası 30 Adet: 89,00 TL

Eker Oba Çiftlik Köy Yumurtası: 105,00 TL

Keskinoğlu Omega-3 M 10lu Yumurta: 111,45 TL

Kumbasar (53-62 gr) 30'lu Yumurta: 70,00 TL

Kumbasar Kahverengi Yumurta 53-62 g 10'lu: 30,30 TL

Lezzetor 30'lu Büyük Boy (63-72 gr) Organik Yumurta: 145,00 TL

Lezzetor 60’lı Büyük Boy (63-72 Gr) Organik Yumurta: 265,00 TL

M Life Organik 10'lu M - Orta Boy Yumurta (53-62 G): 105,90 TL

Raya Organik 8'li Yumurta: 39,95 TL

Tire Organik M Boy (53-62 gr) 10'lı Yumurta: 47,40 TL

Yumurtacım 30'lu L Boy Yumurta (63-72 G): 178,35 TL

Yumurtacım L Boy 15'li Yumurta: 37,75 TL

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20 Kas 2022 - 23:23 - Gündem

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