- 19 Kas 2022 - 16:08 G: 19 Kas 2022 - 16:15

Çay Fiyatlarına %50’ye Varan İndirim! 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatlarını Görenler Kapış Kapış Alıyor! Hangi Markette Çay Daha Ucuz? A101, BİM, Migros, CarrefourSA Çay Fiyatları…

Mutfağın temel ihtiyaçlarından biri olan çay, son zamanlarda arka arkaya aldığı zamlar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle de vatandaşların almakta zorlanmaya başladığı çaya ilişkin sık sık indirimler gerçekleştiren marketler, bu haftaki indirimleri arasına da çayları aldı. İşte güncel çay fiyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Mutfağın temel ihtiyaçlarından biri olan çay, son zamanlarda arka arkaya aldığı zamlar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle de vatandaşların almakta zorlanmaya başladığı çaya ilişkin sık sık indirimler gerçekleştiren marketler, bu haftaki indirimleri arasına da çayları aldı. Peki, 1 KG, 5 KG çay ne kadar, kaç TL? Hangi markette çay daha ucuz? A101, BİM, Migros, CarrefourSA çay fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA çay fiyatları…

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19 Kas 2022 - 16:08 - Gündem

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