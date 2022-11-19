Çay Fiyatlarına %50’ye Varan İndirim! 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatlarını Görenler Kapış Kapış Alıyor! Hangi Markette Çay Daha Ucuz? A101, BİM, Migros, CarrefourSA Çay Fiyatları…
Mutfağın temel ihtiyaçlarından biri olan çay, son zamanlarda arka arkaya aldığı zamlar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle de vatandaşların almakta zorlanmaya başladığı çaya ilişkin sık sık indirimler gerçekleştiren marketler, bu haftaki indirimleri arasına da çayları aldı. İşte güncel çay fiyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Mutfağın temel ihtiyaçlarından biri olan çay, son zamanlarda arka arkaya aldığı zamlar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle de vatandaşların almakta zorlanmaya başladığı çaya ilişkin sık sık indirimler gerçekleştiren marketler, bu haftaki indirimleri arasına da çayları aldı. Peki, 1 KG, 5 KG çay ne kadar, kaç TL? Hangi markette çay daha ucuz? A101, BİM, Migros, CarrefourSA çay fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA çay fiyatları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Kas 2022 - 16:08 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.