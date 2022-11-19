BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Market’in En Beğenilen Ürünleri Ortaya Çıktı! Sakın Başka Yerlere Para Vermeyin! 1. Kalite…

Birbirinden farklı ürün grubunda daha uygun bir fiyat sunabilmek adına kendi markalarını üretmeye başlamış olan BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketleri, sadece rekabet değil, özellikle bazı ürünleriyle sektörün öncüsü haline geldi. Lezzetinden fiyatına son derece çekici olan BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketlerinde satılan ürünlerin listesi ise belli oldu! İşte BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketlerinin en popüler ürünleri…

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