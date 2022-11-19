BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Market’in En Beğenilen Ürünleri Ortaya Çıktı! Sakın Başka Yerlere Para Vermeyin! 1. Kalite…
Birbirinden farklı ürün grubunda daha uygun bir fiyat sunabilmek adına kendi markalarını üretmeye başlamış olan BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketleri, sadece rekabet değil, özellikle bazı ürünleriyle sektörün öncüsü haline geldi. İşte detaylar...
Birbirinden farklı ürün grubunda daha uygun bir fiyat sunabilmek adına kendi markalarını üretmeye başlamış olan BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketleri, sadece rekabet değil, özellikle bazı ürünleriyle sektörün öncüsü haline geldi. Lezzetinden fiyatına son derece çekici olan BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketlerinde satılan ürünlerin listesi ise belli oldu! İşte BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro marketlerinin en popüler ürünleri…
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19 Kas 2022 - 16:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.