Adınız – Soyadınız Faturada Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu!

Son zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına gerçekleştirdiği sosyal destek ödeme türlerini artırmaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ödenecek olan sosyal destek ödemelerini açıkladı. Isınma desteği kapsamında hem doğalgaz hem de elektrik tüketim desteği veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her iki desteğin güncel tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. Peki, doğalgaz ve elektrik yardım ödemeleri başladı mı, yardımı devam ediyor mu? Doğalgaz ve elektrik yardımı ne zaman yatacak 2022? Doğalgaz ve elektrik yardımı nakit mi verilecek? İşte, detaylar…

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