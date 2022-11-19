Adınız – Soyadınız Faturada Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu!
Son zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına gerçekleştirdiği sosyal destek ödeme türlerini artırmaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ödenecek olan sosyal destek ödemelerini açıkladı. Isınma desteği kapsamında hem doğalgaz hem de elektrik tüketim desteği veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her iki desteğin güncel tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödemeleri ile ilgili son detaylar...
Son zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına gerçekleştirdiği sosyal destek ödeme türlerini artırmaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ödenecek olan sosyal destek ödemelerini açıkladı. Isınma desteği kapsamında hem doğalgaz hem de elektrik tüketim desteği veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her iki desteğin güncel tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. Peki, doğalgaz ve elektrik yardım ödemeleri başladı mı, yardımı devam ediyor mu? Doğalgaz ve elektrik yardımı ne zaman yatacak 2022? Doğalgaz ve elektrik yardımı nakit mi verilecek? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 16:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.