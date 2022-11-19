- 19 Kas 2022 - 16:55 G: 19 Kas 2022 - 16:59

Adınız – Soyadınız Faturada Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu!

Son zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına gerçekleştirdiği sosyal destek ödeme türlerini artırmaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ödenecek olan sosyal destek ödemelerini açıkladı. Isınma desteği kapsamında hem doğalgaz hem de elektrik tüketim desteği veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her iki desteğin güncel tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödemeleri ile ilgili son detaylar...

Son zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına gerçekleştirdiği sosyal destek ödeme türlerini artırmaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ödenecek olan sosyal destek ödemelerini açıkladı. Isınma desteği kapsamında hem doğalgaz hem de elektrik tüketim desteği veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her iki desteğin güncel tutarlarını kamuoyu ile paylaştı. Peki, doğalgaz ve elektrik yardım ödemeleri başladı mı, yardımı devam ediyor mu? Doğalgaz ve elektrik yardımı ne zaman yatacak 2022? Doğalgaz ve elektrik yardımı nakit mi verilecek? İşte, detaylar…

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19 Kas 2022 - 16:55 - Gündem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’yı Örnek Gösterdi! Hayvan Hastanesi, e-Pati, Canbulan Hizmeti... mask
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Tarım Kredi Market Hafta Sonu Dev İndirimi Başlattı! Çay, Toz Şeker, Ayçiçek Yağı, Bulgur ve Mercimek, Deterjan Fiyatları Düştü! Yılın Son İndirimi Bugün Başladı! Tam Tamına 34 TL...
Yumurta Fiyatlarına Büyük İndirim! 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatlarını Görenler Neye Uğradığını Şaşırıyor! Hangi Markette Yumurta Ucuz Satılıyor? mask
Yumurta Fiyatlarına Büyük İndirim! 30’luk, 15’lik ve 10’luk Yumurta Fiyatlarını Görenler Neye Uğradığını Şaşırıyor! Hangi Markette Yumurta Ucuz Satılıyor?
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! mask
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Kilo Kilo Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti!
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!” mask
Cebinizde Kağıt 50 Lira Varsa Dikkat! Eğer Üzerinde Bu Renk Çizgi Varsa Anında 75 Bin Lira Ödeme Alacaksınız… “Yok Artık!”
Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer… mask
Hadise’nin 40 Milyon Liralık Yalıyı Nasıl Aldığı Belli Oldu! Mehmet Dinçerler’in Kalbinden “Çat” Diye Bir Ses Geldi! Meğer…
Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı... mask
Aile Bakanlığı 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Yapıyor! Kiracı ve Ev Sahibine Ayrım Yapmadan Veriliyor! Kar Yağmadan Tüm Evler Isınacak! Şartlar Açıklandı...
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Adınız – Soyadınız Faturada Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu! mask
Adınız – Soyadınız Faturada Yazıyorsa Dikkat! Anında 2.760 Lira Ödeme Alacaksınız… Tek Yapmanız Gereken Şey Bu!
BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Market’in En Beğenilen Ürünleri Ortaya Çıktı! Sakın Başka Yerlere Para Vermeyin! 1. Kalite… mask
BİM, ŞOK, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Market’in En Beğenilen Ürünleri Ortaya Çıktı! Sakın Başka Yerlere Para Vermeyin! 1. Kalite…
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Çay Fiyatlarına %50’ye Varan İndirim! 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatlarını Görenler Kapış Kapış Alıyor! Hangi Markette Çay Daha Ucuz? A101, BİM, Migros, CarrefourSA Çay Fiyatları…
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