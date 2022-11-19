TRT1’den Teşkilat Hakkında Sarsıcı Karar! Apar Topar Yayından Kaldırıldığı İlk Kez Açıklandı… İzleyiciler Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı Bile!
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat için kanaldan sarsıcı bir karar çıktı! Apar topar yayından kaldırıldığı ortaya çıkınca izleyiciler, şimdiden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yeni sezona büyük bir emekle başlayan Teşkilat dizisinden gelen bu son dakika kararı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çağlar Ertuğrul gibi muhteşem bir oyuncunun kadrosundan ayrılmasının ardından kadrosuna Murat Yıldırım’ı koyan Teşkilat dizisinin başrollerinde ise Deniz Baysal Yurtçu, Yunus Emre Yıldırımer ve Gürkan Uygun gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizinin her bölümü büyük bir merakla izleniyordu ama gelen son dakika kararı yayından kaldırıldığını bir kez daha göstermiş oldu. Peki, Teşkilat dizisi hangi gerekçeyle ekranlardan çekildi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.