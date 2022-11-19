TRT1’den Teşkilat Hakkında Sarsıcı Karar! Apar Topar Yayından Kaldırıldığı İlk Kez Açıklandı… İzleyiciler Hüngür Hüngür Ağlamaya Başladı Bile!

Çağlar Ertuğrul gibi muhteşem bir oyuncunun kadrosundan ayrılmasının ardından kadrosuna Murat Yıldırım’ı koyan Teşkilat dizisinin başrollerinde ise Deniz Baysal Yurtçu, Yunus Emre Yıldırımer ve Gürkan Uygun gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizinin her bölümü büyük bir merakla izleniyordu ama gelen son dakika kararı yayından kaldırıldığını bir kez daha göstermiş oldu. Peki, Teşkilat dizisi hangi gerekçeyle ekranlardan çekildi?

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