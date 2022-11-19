42'lik Petek Dinçöz Kumsalda Bikinili Kalça Dansı Olay Oldu! Öyle Bir Kıvırdı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! … “Ablam Sen Evlisin!”

Sahnelerin beğenilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ara verdiği sahnelere geçtiğimiz aylarda geri döneceğini duyurmuştu. Yeniden sahne almaya başlayan Petek Dinçöz, yeni şarkısı için de hazırlıklarına başladı. Öte yandan Petek Dinçöz’ün yeni klibinden paylaştığı bir kare tüm sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peki, Petek Dinçöz ne paylaştı? Petek Dinçöz nasıl bir paylaşım yaptı? Petek Dinçöz’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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