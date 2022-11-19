42'lik Petek Dinçöz Kumsalda Bikinili Kalça Dansı Olay Oldu! Öyle Bir Kıvırdı Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! … “Ablam Sen Evlisin!”
Sahnelerin beğenilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ara verdiği sahnelere geçtiğimiz aylarda geri döneceğini duyurmuştu. Yeniden sahne almaya başlayan Petek Dinçöz, yeni şarkısı için de hazırlıklarına başladı. Öte yandan Petek Dinçöz’ün yeni klibinden paylaştığı bir kare tüm sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte Petek Dinçöz ve Kalça dansı ile ilgili detaylar...
Sahnelerin beğenilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ara verdiği sahnelere geçtiğimiz aylarda geri döneceğini duyurmuştu. Yeniden sahne almaya başlayan Petek Dinçöz, yeni şarkısı için de hazırlıklarına başladı. Öte yandan Petek Dinçöz’ün yeni klibinden paylaştığı bir kare tüm sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peki, Petek Dinçöz ne paylaştı? Petek Dinçöz nasıl bir paylaşım yaptı? Petek Dinçöz’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 20:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.