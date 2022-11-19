Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Defteri Kapandı! Seyirci Tarafını Belli Etti, Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Herkes Nefret Ediyordu Ama…

Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, şimdilerde hem televizyonun hem de sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya başladı. Hikayesinden oyunculuk performanslarına kadar pek çok konuda gündemlerden düşmeyen Yalı Çapkını dizisi, özellikle bir ismin performansı ile sosyal medyanın diline dolandı. O ismin Mert Ramazan Demir (Ferit) ya da Afra Saraçoğlu (Seyran) olduğunu düşünenler ise, çok yanıldı! Peki, Yalı Çapkını dizisinde en çok beğenilen oyuncu kim oldu? Kimin performansı Yalı Çapkını dizisinin seyircisi gündemine oturdu? Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

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