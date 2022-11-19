Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Defteri Kapandı! Seyirci Tarafını Belli Etti, Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Herkes Nefret Ediyordu Ama…
Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, şimdilerde hem televizyonun hem de sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya başladı. Hikayesinden oyunculuk performanslarına kadar pek çok konuda gündemlerden düşmeyen Yalı Çapkını dizisi, özellikle bir ismin performansı ile sosyal medyanın diline dolandı. İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili son detaylar...
Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Yalı Çapkını dizisi, şimdilerde hem televizyonun hem de sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya başladı. Hikayesinden oyunculuk performanslarına kadar pek çok konuda gündemlerden düşmeyen Yalı Çapkını dizisi, özellikle bir ismin performansı ile sosyal medyanın diline dolandı. O ismin Mert Ramazan Demir (Ferit) ya da Afra Saraçoğlu (Seyran) olduğunu düşünenler ise, çok yanıldı! Peki, Yalı Çapkını dizisinde en çok beğenilen oyuncu kim oldu? Kimin performansı Yalı Çapkını dizisinin seyircisi gündemine oturdu? Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 17:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.