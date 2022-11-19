- 19 Kas 2022 - 20:26

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Arasında Kriz Çıktı! Özlemini Ağlayarak Duyurdu! Düğününe Günler Kala… “Buna Ben Bile Üzülürüm!” Yorumlar Gırla…

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan ve özellikle de TV8 ile TV8,5 kanalları ve Exxen isimli dijital yayın platformunun sahibi olan Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanınan Şeyma Subaşı’nın dün gerçekleştirdiği paylaşım, sosyal medyayı karıştırdı. Daha önce nafaka ve ortak kızları Melisa’nın velayeti nedeniyle tartıştıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, iddiaları reddetmişti. İşte Şeyma Subaşı ile ilgili son detaylar...

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan ve özellikle de TV8 ile TV8,5 kanalları ve Exxen isimli dijital yayın platformunun sahibi olan Acun Ilıcalı ile evliliğiyle tanınan Şeyma Subaşı’nın dün gerçekleştirdiği paylaşım, sosyal medyayı karıştırdı. Daha önce nafaka ve ortak kızları Melisa’nın velayeti nedeniyle tartıştıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, iddiaları reddetmişti. Ancak, dün gelen o paylaşım, akıllara o iddialı bir kez daha getirdi! Peki, Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında neler oluyor? Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kavga mı etti? Şeyma Subaşı, kime göndermeli paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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19 Kas 2022 - 20:26 - Magazin

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