Can Yaman Genç Kızları Yataklara Düşürdü! Görenler Basıyor Çığlığı… Vücudu Milyonların Çatır Çatır Çatlamasına Neden Oldu! “Vay Maşallah!”
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve bir süredir Türk televizyonlarından uzak kalan ünlü oyuncu Can Yaman’dan gelen son paylaşımlar, tüm dünyanın resmen hormonlarıyla oynadı. Yakışıklı oyuncunun paylaştığı fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ne söyleyeceğini şaşırırken; aynı zamanda gözlerini Can Yaman’dan da alamadı. İşte Can Yaman ile ilgili son detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve bir süredir Türk televizyonlarından uzak kalan ünlü oyuncu Can Yaman’dan gelen son paylaşımlar, tüm dünyanın resmen hormonlarıyla oynadı. Yakışıklı oyuncunun paylaştığı fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ne söyleyeceğini şaşırırken; aynı zamanda gözlerini Can Yaman’dan da alamadı. Öte yandan Can Yaman’ın o halleri kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Peki, Can Yaman ne paylaştı? Can Yaman nasıl bir paylaşım yaptı? Can Yaman’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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19 Kas 2022 - 17:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.