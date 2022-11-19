- 19 Kas 2022 - 17:20 G: 19 Kas 2022 - 17:28

Can Yaman Genç Kızları Yataklara Düşürdü! Görenler Basıyor Çığlığı… Vücudu Milyonların Çatır Çatır Çatlamasına Neden Oldu! “Vay Maşallah!”

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve bir süredir Türk televizyonlarından uzak kalan ünlü oyuncu Can Yaman’dan gelen son paylaşımlar, tüm dünyanın resmen hormonlarıyla oynadı. Yakışıklı oyuncunun paylaştığı fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ne söyleyeceğini şaşırırken; aynı zamanda gözlerini Can Yaman’dan da alamadı. İşte Can Yaman ile ilgili son detaylar...

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve bir süredir Türk televizyonlarından uzak kalan ünlü oyuncu Can Yaman’dan gelen son paylaşımlar, tüm dünyanın resmen hormonlarıyla oynadı. Yakışıklı oyuncunun paylaştığı fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ne söyleyeceğini şaşırırken; aynı zamanda gözlerini Can Yaman’dan da alamadı. Öte yandan Can Yaman’ın o halleri kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Peki, Can Yaman ne paylaştı? Can Yaman nasıl bir paylaşım yaptı? Can Yaman’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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19 Kas 2022 - 17:20 - Magazin

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Can Yaman Genç Kızları Yataklara Düşürdü! Görenler Basıyor Çığlığı… Vücudu Milyonların Çatır Çatır Çatlamasına Neden Oldu! “Vay Maşallah!” mask
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