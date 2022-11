Can Yaman'ın Kaslı Pozları Viral Oldu! Boxerlı Paylaşımı Dünyanın Her Yerinden Yorum Aldı! "Keşke Görmeseydim"

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve bir süredir Türk televizyonlarından uzak kalan ünlü oyuncu Can Yaman’dan gelen son paylaşımlar, tüm dünyanın resmen hormonlarıyla oynadı. Yakışıklı oyuncunun paylaştığı fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları ne söyleyeceğini şaşırırken; aynı zamanda gözlerini Can Yaman’dan da alamadı. Öte yandan Can Yaman’ın o halleri kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Peki, Can Yaman ne paylaştı? Can Yaman nasıl bir paylaşım yaptı? Can Yaman’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…